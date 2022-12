Manchester United sueña con Champions tras victoria ante Nottingham Forest

El Manchester United retomó con fuerza la Premier League después del parón por el Mundial de Qatar. Sin Cristiano Ronaldo, con quien semanas atrás oficializaron la ruptura, los de Erik Ten Hag vencieron al Nottingham Forest en Old Trafford por 3 a 0 por la jornada 17 con goles de Marcus Rashford, Anthony Martial y Fred.

Los ‘Red Devils’ mostraron una mejor cara que la de los últimos partidos, aún con la intención de reforzarse en el mercado invernal, los dirigidos por Ten Hag empiezan a carburar tras la salida de CR7.

Just one point separates @ManUtd from the top four 👀#MUNNFO pic.twitter.com/grlGdI62Uj

— Premier League (@premierleague) December 27, 2022