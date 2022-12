Guatemalteco Francisco Arredondo listo para participar en el Rally Dakar

El piloto guatemalteco de Rally, Francisco Arredondo, vuelve a la alta competencia, esta vez para afrontar la carrera más difícil del mundo: El Rally Dakar 2023, que iniciará el próximo sábado 31 de diciembre en Arabia Saudita, cita en la cual estarán los mejores pilotos del mundo.

Francisco, quien es conocido en el Dakar por ser el único piloto centroamericano que compite en esta carrera, participará en su competencia número 14. La primera ocasión que tomó la salida fue en el 2004, cuando el Rally aún se realizaba en África. A partir de ese momento ha viajado con la caravana por varios países del mundo, hasta llegar al 2020, cuando se organizó por última vez, ya que luego la pandemia del COVID-19 evitó su realización.

This year, the organization and the competitors gather earlier in the first bivouac: Sea Camp ⛺

But wait, you might wonder what a bivouac is? 🤔 #Dakar2023 pic.twitter.com/EnaSDe3uKt

— DAKAR RALLY (@dakar) December 28, 2022