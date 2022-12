Arriba último vuelo de retornados desde Estados Unidos

Este 29 de diciembre a las 9:17 horas arribó a Guatemala, el último vuelo con 80 guatemaltecos retornados desde Harligen, Texas, Estados Unidos, bajo el Título 42.

Durante el año en curso retornaron vía aérea desde Estados Unidos 40,713 personas en un total de 369 vuelos, desde México vía aérea retornaron 15,547 en un total de 118 vuelos.

Los retornos vía terrestre se espera que continúen hasta el 30 de diciembre, desde enero hasta el 28 de diciembre han retornado por Tecún Umán, San Marcos; 37,863 personas en 1,196 buses.

A las 9:17 horas de este jueves arribó a Guatemala el último vuelo con 80 guatemaltecos retornados desde Harlingen, Texas, EE.UU., bajo el Título 42. Vía: Samanta Guerrero pic.twitter.com/EnJGQhG0Os — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) December 29, 2022

El Instituto Guatemalteco de Migración, garantiza una atención digna e integral a esta población, priorizando a los grupos vulnerables.

Título 42

La Suprema Corte de los Estados Unidos decidió mantener vigente una medida tomada durante la pandemia de COVID-19 y utilizada desde entonces para bloquear el ingreso de cientos de miles de migrantes al país.

En marzo de 2020, el gobierno del expresidente Donald Trump activó este dispositivo sanitario para poder expulsar sin demora a los migrantes indocumentados detenidos en las fronteras terrestres, incluidos los potenciales solicitantes de asilo.

El Título 42 sigue vigente. La frontera de #EEUU continúa cerrada a la #MigraciónIrregular y quienes intentan ingresar sin la documentación requerida son retornados de inmediato. No arriesgues tu vida en #UnViajeEnVano. pic.twitter.com/oEp5lf2RvC — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) December 29, 2022

Esta medida de expulsión inmediata no admite recurso y no prevé ningún regreso automático al país de origen. Aunque existen algunas excepciones para ucranianos, desde la invasión de su país por parte de Rusia, o para menores que no estén acompañados.

Defensores de derechos humanos y expertos consideran que la norma es violatoria de los tratados internacionales. Estiman que es “inhumano” impedir que un potencial solicitante de asilo formule su petición.

Según ellos, el dispositivo actual motiva a los migrantes a cruzar la frontera de forma clandestina y a tomar riesgos cada vez mayores para lograrlo, atravesando desiertos hostiles o ríos en los que se pueden ahogar.

* Con información de AFP y Samanta Guerrero, Emisoras Unidas 89.7