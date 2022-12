“Eterno”, clubes brasileños se unen tras el deceso de Pelé

El ‘rey’ del fútbol, el brasileño Pelé, murió a los 82 años, anunció este jueves su familia, que le acompañaba en el hospital de Sao Paulo donde era tratado por cáncer.

“Te amamos infinitamente. Descansa en paz”, publicó su hija Kely Nascimento en su cuenta de Instagram desde el Hospital Albert Einstein, donde Pelé ingresó el 29 de noviembre para reevaluar su tratamiento.

Su leyenda se forjó en el Santos de Brasil, pero su legado figura en el futbol brasileño, el “jogo bonito” surgió de sus botines, a sus 82 años se despide de la tierra, pero su legado será eterno.

Los clubes brasileños se unen en mensajes, tras la muerte de Pelé.

Su nombre era Edson Arantes do Nascimento, pero el fútbol lo convirtió en su “rey” y la historia lo recordará con un diminutivo universal: Pelé.

Paradójicamente, son las imágenes en blanco y negro las que mejor capturan toda la luz y el brillo que este genio le entregó al fútbol, cerrando una vida de ’10’ este jueves al fallecer en Sao Paulo a los 82 años.

Infelizmente, aconteceu o que jamais gostaríamos que acontecesse.

Obrigado, Pelé! Obrigado por tanto. Foi um prazer te reverenciar, te enfrentar e te ver com o Manto Sagrado.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Atleta do Século pic.twitter.com/ANZ0DiZyTH

— Flamengo (@Flamengo) December 29, 2022