El nuevo récord que Haaland impuso en la Premier League

Erling Haaland hizo historia en la Premier League con el doblete que colaboró a la victoria del Manchester City de Pep Guardiola 3 goles por 1 en su visita al Leeds United en el ‘Boxing Day’.

El delantero noruego superó los números históricos de los jugadores que anotaron sus primeros veinte goles en la Premier League y desplazó a todos en la lista para convertirse en el jugador que menos partidos en lograrlo.

🔊 NEW RECORD! 🔊@ErlingHaaland wins the race to 20 #PL goals in record time, just 14 matches! ⏱️ pic.twitter.com/WPQXkOaqZw

— Premier League (@premierleague) December 28, 2022