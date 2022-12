Robert Lewandowski podrá jugar el Derbi Catalán ante el Espanyol

Buenas noticias para el Barcelona de cara al partido que sostendrán ante el Espanyol este sábado en una nueva edición del Derbi Catalán, y es que los blaugranas finalmente podrán contar con Robert Leweandowski.

Y es que. esta mañana se dio a conocer que el Tribunal Central Contencioso de Madrid concedió una medida cautelar que permite aplazar la sanción de tres partidos a Lewandowski, aún se desconoce si dicha sanción será ratificada o modificada, lo que si es cierto es que podrá estar disponible este fin de semana.

🚨 BREAKING NEWS:@FCBarcelona striker @lewy_official WILL be available tomorrow:

"Lewandowski can play tomorrow against Espanyol after the dispute settlement court in Madrid issued a precautionary measure against the suspension imposed by the court of arbitration for sport…" pic.twitter.com/VRE1UxLUDM

