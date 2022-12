Vinicius explota contra LaLiga tras supuestos insultos racistas en Valladolid

Este sábado Vinicius Junior ha publicado en sus redes sociales un mensaje en el que arremete en contra de LaLiga luego de haber sufrido supuestos insultos racistas en el duelo entre el Valladolid y Real Madrid que terminó en triunfo merengue (2-0) el pasado viernes.

Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a @LaLiga segue sem fazer nada…

Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid.

No final a culpa é MINHA. 🤙🏿 pic.twitter.com/5ztuTjP4s6

— Vini Jr. (@vinijr) December 31, 2022