Ella es la niña que interpreta a ‘M3GAN’, la muñeca diabólica

Entre las películas más esperadas del 2023 se encuentra ‘M3GAN’, una historia de terror cuya protagonista es una androide con apariencia de muñeca, que termina siendo más diabólica de lo que aparenta.

Presuntamente, está diseñada para proteger a Cady, una niña huérfana que queda al cuidado de su tía Gemma, una brillante ingeniera que crea a M3GAN para que la cuide y le haga compañía. Pero todo se sale de control y la androide toma demasiado en serio su papel como guardiana, a tal punto que sus actitudes nos recuerdan a otros muñecos aterradores del cine.

La película ‘M3GAN’ se estrenó en México el 29 de diciembre y llegó a los cines de Estados Unidos el 6 de enero de 2023, en donde rompió las taquillas.

Cuando hablamos de los muñecos malditos más aterradores de películas, probablemente pienses en Annabelle o en el mismísimo Chucky, que ya son clásicos del cine. Pero ahora llega un nuevo personaje aterrador, solo que esta vez no es ‘interpretado’ por un juguete, si no por una persona real.

Aunque en ‘M3GAN’ pareciera que la muñeca está creada con efectos especiales (ya que el personaje es un robot), en realidad es una niña de carne y hueso. Se trata de la actriz infantil Amie Donald, quien tiene 12 años y ha participado en otras producciones, como ‘Sweet Tooth’ y ‘The Tank’.

Para dar vida a M3GAN, la joven tuvo que grabar sus escenas con una máscara y realizar todos los movimientos que vemos en la muñeca; es decir, nada fue hecho con computadora u otro tipo de tecnología.

Eso sí, la voz en la androide no es de ella, ya que se necesitaba una voz más madura que pudiera contrastar con el diminuto cuerpo de la muñeca, para así causar más impacto y terror en los espectadores. La elegida fue la actriz Jenna Davis, quien tiene 18 años y además es cantante.

I’m glad we’re on her good side! Make sure to check out our amazing friend @amiedonald_nz in her new film @meetM3GAN this January! pic.twitter.com/1OkWWe8pRW

— SledgeHammer Horror (@SledgeHammerHor) December 24, 2022