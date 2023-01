La modelo Heidi Klum llega con micro vestido a la alfombra de los Golden Globes

Esta noche se lleva a cabo 80 edición de los famosos premios Golden Globes en Estados Unidos. Decenas de famosos ya han dicho presentes, dentro de ellos destaca la famosa modelo Heidi Klum.

En esta ocasión, la alemana destacó por el diseño que decidió utilizar para alfombra roja del evento. Y es que a sus 49 años de edad lució un espectacular diseño que destacaba su espectacular figura.

El diseño en color plata con un plumaje en color lila fue alabado por algunos fanáticos de las redes sociales. Y es que el diseño dejaba ver que la famosa modelo no llevaba ropa interior, dejando muy poco a la imaginación.

“Que hermosa se mira esta mujer”, “Siempre luciendo espectacular”, “No pasan los años en Heidi”, dicen algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales. Cabe destacar que la gala de los Golden Globes arrancará en punto de las 7 de la noche, hora de Guatemala.

Los guatemaltecos podrán disfrutar de la entrega de premios por el canal de televisión TV Azteca Guatemala. En esta ocasión, el espectáculo será presentando por Jerrod Carmichael desde las instalaciones del Beverly Hilton.

Heidi Klum y otros favoritos de la gala…

“The Banshees of Inisherien”, es quien lidera la lista de nominados en ocho diferentes categorías. Por el lado de la televisión, “Abbott Elementary”, lidera la lista con un total de cinco nominaciones.

Dentro de la categoría a Mejor Película Drama destacan: Avatar: The Way of Water, Elvis, The Fabelmans, Tar y Top Gun: Maverick. Recordemos que la gala de los Golden Globes marcan la pauta para la gran gala de los premios Óscar.

Los favoritos a mejor actriz son Cate Blanchett, mientras que Steve Spielberg buscará coronarse como Mejor Director.

Asimismo, la serie de HBO, House of The Dragon buscará ganar su primera estatuilla.