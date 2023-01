OMS anuncia el fin de la epidemia del Ébola en Uganda

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la ministra de salud de Uganda anunciaron el miércoles el fin de la epidemia del Ébola en este país africano, menos de cuatro meses después de su inicio y de haber dejado 55 muertos. “Hemos controlado con éxito la epidemia del Ébola en Uganda”, declaró la ministra de Salud, Jane Ruth Aceng, en una ceremonia organizada en Mubende, epicentro de la epidemia.

Según los criterios de la OMS, se considera que un brote terminó cuando no se han registrado nuevos casos durante 42 días consecutivos, el doble de días que toma la incubación de la enfermedad. El brote se declaró en Mubende el 20 de septiembre y posteriormente se propagó por toda esta nación del este de África, de 47 millones de habitantes, dejando 55 muertos.

Uganda ha sufrido siete brotes de Ébola, cinco de ellos causados por la denominada cepa “sudanesa”, declaró la ministra de Salud, quien añadió que el origen del brote del pasado mes de septiembre “aún se desconoce”. Por ahora no existe vacuna para esta enfermedad, pero tres vacunas experimentales se están probando en el país.

“Felicito a Uganda por su sólida y exhaustiva respuesta que ha dado como resultado la victoria de hoy contra el Ébola”, declaró en un comunicado el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Congratulations 👏🏾 to #Uganda 🇺🇬 for declaring the end of the #Ebola outbreak today, less than four months after the confirmation of the first case.https://t.co/hRFE6QBm6C

