Este sábado arrancan los playoffs de la NFL

Tras 18 semanas de intensa actividad, los NFL Playoffs 2023 ya están definidos. Un total de 14 equipos estarán peleando para llenarse de gloria y levantar el Trofeo Lombardi en el Super Bowl LVII el próximo 12 de febrero que se celebrará en Glendale, Arizona

Algo que llama mucho la atención en este cuadro de conjuntos que jugarán en esta postemporada, es la paridad que tiene la NFL. De cara a esta temporada, desde 2012-13, la liga tenía un índice de renovación del 46.7% en los Playoffs. O sea que la mitad de los equipos clasificados en cada postemporada dentro de este tramo no habían avanzado con respecto al año anterior.

Where did your team end up in the standings? pic.twitter.com/SF3esjkO3N

— NFL (@NFL) January 10, 2023