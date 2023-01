Presidente Giammattei recibe distinción en España

El Gobierno de Guatemala dio a conocer este jueves, 19 de enero, que el presidente Alejandro Giammattei fue distinguido como Miembro de Honor de la Fundación Carlos III. Esto se dio en el marco de su visita a España, a donde viajó para participar en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2023.

El Ejecutivo destacó que se trata de un reconocimiento a su carrera política y profesional. Además, por “su loable entrega al servicio de Guatemala y su dedicación para afianzar las relaciones bilaterales con España”, añadió.

Mientras tanto, el mandatario emitió un mensaje en redes sociales para agradecer la distinción.

“Me complace recibir por parte de Carlos Escudero de Burón la distinción de Miembro de Honor de la Fundación Carlos III por los lazos, valores, principios y vocación de servicio compartidos. Como un día dijo la Madre Teresa ‘quien no vive para servir, no sirve para vivir’”, escribió.

