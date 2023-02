Tom Brady comunica su retiro definitivo del futbol americano

Tom Brady, a sus 45 años, ha comunicado que se retira de la NFL después de 23 temporadas. El quarterback, ganador de siete anillos de campeón de la liga, cierra así una trayectoria de leyenda, siendo indiscutiblemente el mejor jugador de fútbol americano de todos los tiempos.

“Buenos días, chicos. Me retiro. De verdad. Sé que fue un asunto muy grande el año pasado, así que me he levantado y solo quería grabarme para que lo supieras. Quiero agradecer a todos el apoyo: a mi familia, a mis amigos, mis compañeros, mis rivales… Gracias por dejarme vivir mi sueño, no cambiaría nada. Los quiero a todos”, dijo Brady en un vídeo publicado en sus redes sociales hace algunos minutos.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS — Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023

Tom Brady pone fin a una legendaria carrera

Con 45 años, el mariscal de campo más exitoso en la historia de la NFL, y uno de los mejores atletas en deportes de equipo publicó el anuncio de su retiro en las redes sociales este miércoles por la mañana.

Tom Brady ya se había retirado después de la temporada 2021, cuando tenía 44 años, pero terminó regresando por un año más con los Tampa Bay Buccaneers. Brady se retira a los 45 años, el dueño de numerosos registros de pases en una carrera de 23 años sin precedentes.

El histórico mariscal de campo, es el líder de la NFL en yardas aéreas (89,214) y touchdowns (649). Además, es el único jugador en ganar más de cinco Super Bowls y ha sido MVP del juego cinco veces.

Tom Brady ha ganado tres premios MVP de la NFL, ha sido un All-Pro del primer equipo tres veces y seleccionado para el Pro Bowl en 15 ocasiones.

Brady y la supermodelo Gisele Bündchen finalizaron su divorcio el otoño pasado, durante la temporada de los Bucs. Terminó un matrimonio de 13 años entre dos superestrellas que respectivamente alcanzaron los pináculos del fútbol y la moda.

El año pasado, se anunció que cuando Brady se retirara de los terrenos de juego, se uniría a Fox Sports como analista de televisión en un contrato de 10 años, $375 millones, según los primeros reportes.

BREAKING: Tom Brady announces he is officially retiring. pic.twitter.com/bXbhQTVx46 — NFL (@NFL) February 1, 2023