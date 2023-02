¡Nominada! Gaby Moreno envía mensaje previo a los Grammy 2023

El 15 de noviembre del 2022 se dieron a conocer los nominados para la 65 entrega de los premios Grammy. Entre ellos, resaltó el nombre de Gaby Moreno nominada por su álbum “Alegoría” en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo.

La cantautora guatemalteca lanzó Alegoría en abril de 2022. Este álbum incluye 11 temas en español e inglés. Con el mismo realizó una gira europea, se presentó en Guatemala y otros países.

Ahora, Gaby Moreno envía un mensaje resaltando que se encuentra muy feliz por tener una nominación en los Grammy en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo donde compite con el cubano Cimafunk (El alimento), el argentino Fito Páez (Los años salvajes), el uruguayo Jorge Drexler (Tinta y tiempo), la chilena Mon Laferte (1940 Carmen) y la española Rosalía (Motomami).

La 65 edición de los Grammy tendrá lugar el 5 de febrero de 2023 en Los Ángeles, Estados Unidos.

Nominada los Oscar

En la sección de Mejor Película Animada compiten las películas Pinocho, Marcel The Selle With Shoes, The Sea Beast, Turning Red y El gato con botas.

El último film fue el motivo de celebración de la famosa cantante guatemalteca Gaby Moreno. Y es que la artista escribió e interpretó uno de los temas de la película, cual lleva por nombre “¿Por qué te vas?”.

