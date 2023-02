¿Se acerca el retiro? Messi habla sobre los últimos años de su carrera

El reconocido Diario Olé, sostuvo una interesante entrevista con Leo Messi, estrella del futbol argentino y actual campeón mundial, donde uno de los tópicos principales fue su futuro.

Muchos argentinos sueñan con ver a Leo Messi en el Mundial de 2026 que se celebrará en Norteamérica, y aunque Messi busca mantener una cierta esperanza, la realidad es que cree que por edad no llegue a dicha cita mundialista.

¿Se acera el retiro de Messi?

En entrevista con el Diario Olé, Lionel Messi habló sobre la posibilidad de disputar la Copa América y el próximo Mundial, el astro argentino se sinceró y cree que por edad es poco probable.

“No sé, yo siempre dije que por edad me parece que es muy difícil que llegue. Me encanta jugar al fútbol, amo lo que hago y mientras esté bien y me sienta en condiciones físicas y siga disfrutando de esto, lo voy a hacer. Pero me parece mucho hasta el Mundial que viene”, expresó el astro del PSG.

Messi también fue cuestionado sobre su futuro, ya que Scaloni aseguró que la ’10’ está reservada para Lionel Messi para el próximo Mundial, y aunque al futbolista le encantaría estar presente, es consciente que por la edad no cree llegar.

“Te digo… no me adelanto a nada tampoco. Pero es lo que repito y voy a repetir. Por edad y por tiempo me parece que es difícil. Pero depende de cómo vaya mi carrera. Hoy voy a cumplir 36 años, voy a ver para dónde va mi carrera, qué voy a hacer y depende de muchas cosas”, sentenció el astro argentino.