Jugadores del FC Barcelona comentan su favorito a ganar el Super Bowl LVII

Este domingo se celebrará la edición LVII del Super Bowl, final que medirá a los Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona; y a las predicciones de esta esperada final se unió el FC Barcelona, que compartió en sus redes sociales un video en el que le pregunta a miembros de su plantilla, ¿Quién ganará el Super Tazón?

Con respuestas cortas, se ve como Jules Koundé, Franck Kessié, Eric García, Ferran Torres, Iñaki Peña y Arnau Tenas comentan quién es su favorito a levantar el Vince Lombardi, trofeo valorado en poco más de 50 mil dólares y que se crea anualmente uno nuevo para cada ganador del Super Bowl.

🏈 Our players' #SuperBowl picks!

Who are you going with,@Eagles or @Chiefs? pic.twitter.com/p17tkMhhHj

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 11, 2023