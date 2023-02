Desde Ant-Man hasta chefs, las celebridades que asisten al Super Bowl

Patrick Mahomes, Jalen Hurts y Travis Kelce se encuentran entre los jugadores famosos de Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles. Rihanna, Chris Stapleton y más subirán al micrófono para las actuaciones en el Super Bowl.

LeBron James, que acaba de romper el récord de anotaciones de todos los tiempos de la NBA, está presente, junto con el aficionado de los Eagles y nativo de Pensilvania, Bradley Cooper.

Kevin Hart, Jay-Z y Lil Uzi también se hacen presentes. El actor y comediante lució una camiseta clásica de Reggie White en apoyo del equipo de su ciudad natal Filadelfia.

El reconocido chef Gordon Ramsay llegó desde temprano y ha disfrutado de todo el espectáculo. Por otro lado, Paul Rudd, famoso actor de Ant-Man pensó pasar desapercibido por su look.

paul rudd is at the super bowl nobody move!! pic.twitter.com/u7U6ooJsMY

— paul rudd (@philsadelphia) February 12, 2023