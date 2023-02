Luis Grijalva impone nuevo récord nacional en los 3 mil metros

El ‘dreamer’ guatemalteco Luis Grijalva sigue escribiendo su nombre con letras doradas en el atletismo nacional, el atleta participó en los 3 mil metros en los Millrose Games imponiendo un nuevo récord nacional.

Luis Grijalva finalizó en la segunda posición en los 3 mil metros planos con un tiempo de 7:33.86, imponiendo así, un nuevo récord nacional. El primer lugar de la prueba se lo llevó el británico Josh Kerr con un tiempo de 7:33.47.

The @MillroseGames men’s 3000m lives up to the hype!!!!

🥇 @joshk97 7:33.47 closing in 26.98

🥈 Luis Grijalva 7:33.86 Guatemalan record

🥉 @JoeKlecker 7:34.14 with some serious wheels

4️⃣ national records 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇬🇹🇨🇭🇳🇿

All 1️⃣1️⃣ finishers get personal bests pic.twitter.com/TfoPdQ8i96

— CITIUS MAG (@CitiusMag) February 11, 2023