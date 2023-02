Barcelona se defiende tras investigaciones de la Fiscalía catalana

La fiscalía de Barcelona investiga por corrupción entre particulares a DASNIL 95 SL, una empresa de José María Enríquez Negreira, exárbitro y número dos del Comité Técnico de Árbitros entre 1994 y 2018. La investigación se inicia a raíz de una inspección fiscal por la tributación de 1,4 millones pagados por el Barça a DASNIL 95 entre 2016 y 2018. Exfuncionarios del club y Enríquez Negreira ya han declarado ante la Fiscalía.

El Fútbol Club Barcelona pagó 1,4 millones de euros a una empresa propiedad de José María Enríquez Negreira entre los años 2016 y 2018. Por aquel entonces, el exárbitro de Primera División ostentaba el cargo de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol. De hecho, fue vicepresidente desde 1994 hasta 2018.

¡BOMBAZO! El Barça pagó al que era vicepresidente de los árbitros 1,4 millones en tres años

Barcelona es investigado

El club azulgrana pagó a DASNIL 95 SL las cantidades de 532.728,02 euros en el año 2016, 541.752 euros en 2017 y 318.200 euros en el año 2018. En junio de 2018 el Barcelona paga la última factura, una fecha que coincide con la constitución de un nuevo CTA y con la salida de Enríquez Negreira del Comité.

La investigación en Fiscalía está relacionada con una inspección de Hacienda por irregularidades en la tributación de los tres ejercicios mencionados y con las explicaciones de Enríquez Negreira ante los inspectores de la Agencia Tributaria, donde el exárbitro “no aportó ningún documento que acreditara que prestaba un servicio al FCB”, según recoge la misma AEAT. Enríquez Negreira ha asegurado a la Cadena SER que no existe documentación porque su trabajo consistía en asesorar verbalmente al club azulgrana, entre otras cuestiones, sobre cómo se debían comportarse los jugadores frente a cada árbitro.

Enríquez Negreira ha explicado a la Cadena SER que nunca favoreció al Barça en ninguna decisión ni designación arbitral y que su trabajo consistía en asesorar verbalmente al club azulgrana. Según su explicación, el ex colegiado recomendaba al Barcelona cómo se debían comportar sus jugadores ante cada árbitro. Es decir, qué podían y qué no debían hacer dependiendo del colegiado designado para los partidos. “Que todo fuera neutral”, reconoció ante la Agencia Tributaria. De hecho, cuando ya no cobraba del Barça, Enríquez Negreira siguió insistiendo en la necesidad de contratar sus servicios, por ejemplo para controlar aspectos como el VAR.

El club se defiende

El club blaugrana se defendió de las recientes acusaciones con un comunicado publicado en su página web oficial. El club enfantizó el comunicado en cinco puntos donde destaca el “actualmente, este tipo de servicios externalizados recae en un profesional adscrito al Área de Fútbol”.

Además, el club blaugrana lanzó un dardo indicando que “lamenta que esta información aparezca justamente en el mejor momento deportivo de la presente temporada”.

Comunicado del FC Barcelona sobre la información emitida hoy en el programa 'Què t'hi jugues' de Ser Catalunya