Viralizan video de Shakira con canción que habla de asesinar a su ex

Pese a todo lo que ha sucedido, el Día de San Valentín no ha pasado desapercibido para Shakira, pues aunque todavía no terminamos de asimilar el éxito de su tema “Music Session #53“, vuelve al ataque de nuevo.

A través de un video que publicó en sus redes sociales, la cantante colombiana aparece limpiando su cocina mientras interpreta “Kill Bill”, de SZA.

En un sensual overol, con unos botines de impresionante plataforma y un peinado similar al que usó en una de sus recientes coreografías acompañada de unas bailarinas, ella trapea al ritmo de la canción.

“Tal vez, tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí? Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola”, dice la polémica letra.