BAFTA 2023: detalles de la ceremonia y ganadores

Este domingo 19 de febrero se llevaron a cabo los British Academy Film Awards 2023, conocidos popularmente como Premios BAFTA. El evento se realizó en el Royal Festival Hall del Southbank Centre de Londres.

Los Premios de la Academia Británica de Artes Cinematográficas y de la Televisión fueron transmitidos por redes sociales. La velada fue presentada por Richard E. Grant y Alison Hammond. Ellos fueron los ganadores:

Mejor Película – All Quiet on the Western Front

¡El premio más esperado! El #BAFTA para la Mejor Película

es All Quiet on the Western Front (Sin novedad en el frente) ¿Qué te parece?

Mejor Actriz – Cate Blanchett – Tár

Cate Blanchett obtiene el BAFTA como Mejor Actriz por Tár. Esta es la tercera película del californiano Todd Field.

Mejor Actor – Austin Butler – Elvis

Austin Butler gana el BAFTA como Mejor Actor por su interpretación en Elvis. La misma narra la vida y carrera del fallecido cantante, actor y bailarín estadounidense.

Mejor Dirección – Edward Berger – All Quiet on the Western Front

El BAFTA por Mejor Dirección es para Edward Berger por All Quiet on the Western Front (Sin novedad al frente). Está cinta ha ganado varios galardones.

Mejor Película Británica – The Banshees of Inisherin

El ganador de Mejor Película Británica es The Banshees of Inisherin (Los espíritus de la isla)

Mejor Diseño de Vestuario – Elvis – Catherine Martin

Mejor Sonido – All Quiet on the Western Front

Mejor Score Original – All Quiet on the Western Front – Volker Bertelmann

Mejor Documental – Navalny

Navalny obtiene el BAFTA por Mejor Documental. El mismo narra los detalles del intento de asesinato del líder de la oposición rusa y excandidato presidencial Alexei Navalny en 2020.

Mejores Efectos Visuales – Avatar: The Way of Water

Mejor Guión Original – The Banshees of Inisherin – Martin McDonagh

Mejor Película Animada – Guillermo del Toro’s Pinocchio

Mejor Película de Habla No Inglesa – All Quiet on the Western Front

¡Uno de los premios esperados! La Mejor Película de Habla No Inglesa es para All Quiet on the Western Front (Sin novedad en el frente) ¿Qué te parece esta cinta?

Mejor Actor de Reparto – Barry Keoghan – The Banshees of Inisherin

Barry Keoghan obtiene el premio BAFTA como Mejor Actor de Reparto por The Banshees of Inisherin (Los espíritus de la isla).

Mejor Actriz de Reparto – Kerry Condon – The Banshees of Inisherin

Kerry Condon obtiene el premio BAFTA como Mejor Actriz de Reparto por The Banshees of Inisherin (Los espíritus de la isla).

Mejor Cortometraje Británico – An Irish Goodbye

Mejor Cortometraje Animado – The Boy, the Mole, the Fox and the Horse