Madre e hijo mueren tras ataque de perros en Totonicapán

Una madre y su hijo murieron tras ser atacados por perros en la aldea Chajabal, en San Andrés Xecul, Totonicapán. Hecho ocurrido este jueves, 23 de febrero 2023, según información de los bomberos Municipales Departamentales, quienes detallaron que los canes causaron múltiples lesiones a las víctimas mortales.

Las personas fallecidas fueron identificadas como María Catarina López Chan, de 28 años, y Vicente Mateo, de 2. Dicho cuerpo bomberil explicó que por lo acontecido agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) se hicieron cargo de este caso que se hizo tendencia en redes sociales.

La página de Facebook de Pedro Renoj compartió un video en el que se aprecia cuando un grupo de pobladores queda atónito al encontrar a las personas fallecidas en la aldea Chajabal. La publicación se llenó de comentarios:

“Que se lleven preso el dueño del perro pitbull está peligroso”, “A mí me acaba de hablar un familiar y me contó que fue una madre con su bebé los que fallecieron. Muchos dicen que no fue un perro pitbull:, “ Que personas tan irresponsables. Primero crían estas razas de perros. Miren las vidas que dejaron de existir me imagino que hubo personas que vieron lo ocurrido y no auxiliaron. Que injusticia”, “Espero que las autoridades accionen al respecto y no quede impune la muerte de estas dos personas”, dicen los comentarios.