El ‘Teatro de lo Sueños’ se convierte en una pesadilla para el Barcelona

El mítico estadio Old Trafford vistió sus mejores galas para albergar el juego entre Manchester United vs. Barcelona por la ronda del playoff de la Europa League, era todo o nada, el que ganara avanzaría a octavos de final, mientras que el perdedor iría de regreso a casa.

El Barcelona quedó eliminado de la Europa League, tras caer (2-1) ante el Manchester United en Old Trafford, los blaugranas comenzaron ganando, pero los brasileños Fred y Antony consumaron la remontada de los ‘Red Devils’.

#UEL | ❌ ¡BARCELONA ELIMINADO DE LA EUROPA LEAGUE! Los blaugranas quedan fuera de la Europa League tras caer 2-1 (4-3 en el global) en su visita al Manchester United 👺🔥 pic.twitter.com/N3nFrbaFCI — El Mejor Equipo (@EUDeportes) February 23, 2023

Manchester United 2-1 Barcelona (Global: 4-3)

El juego entre ‘Red Devils’ y blaugranas en Old Trafford no defraudó, el encuentro trajo emociones desde los primeros compases del partido, dejando emociones por ambos bandos, siendo la primera clara un disparo de Bruno Fernandes tras una gran habilitación de Casemiro, el portugués no logró darle dirección y el disparo fue bloqueado por Ter Stegn.

En este tipo de encuentros la polémica no suele faltar y una jugada que dio mucho que hablar fue el penal a favor del Barcelona a los 15 minutos del partido, un ligero jalón de Bruno Fernandes sobre Alejandro Balde fue señalado como penal, la jugada no fue revisada por el VAR, por lo que Robert Lewandowski tomó el balón y venció a De Gea, para adelantar a los blaugranas en Old Trafford.

El Barcelona salió dormido en la segunda parte, pasividad que el Manchester United para igualar el partido. Fred, quien había sido uno de los mejores de los ‘Red Devils’ en el primer tiempo aprovechó una gran asistencia de Bruno Fernandes, con una recepción dirigida se acomodó y remató con firmeza para vencer a Ter Stegen e igualar la serie.

La remontada se consumó sobre el minuto 73 de tiempo corrido, el Barcelona puso poca oposición en el segundo tiempo y Antony, que ingresó en el descanso hizo estragos en la defensa blaugrana, a 17 minutos del final, el brasileño sacó un potente zurdazo, donde poco pudo hacer Ter Stegen para evitar el gol de los ‘Diablos Rojos’.