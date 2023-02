Xelajú entrega la Orden Caballero del Deporte Mario Camposeco

Xelajú M. C. inició la noche del jueves 23 de febrero los actos de conmemoración por los 81 años de historia “Súper Chiva”. Lo hizo con la entrega de la Orden Caballero del Deporte Mario Camposeco a Wiliam Rodas, Carlos Sosa Manrique y Francisco Santos; asimismo, un homenaje póstumo para Adolfo Vásquez, Cecilio Argueta y Eduardo Rodríguez.

Francisco Santos, expresidente de Xelajú M. C., quien logró tres títulos a nivel nacional (dos ligas y una copa), declaró para Emisoras Unidas: “Tengo la bendición que cumplo años con mi querido y amado Xelajú. Es el equipo de mis amores. Siempre lo he amado y lo amaré hasta el día que Dios me diga hasta aquí nada más”.

Sobre el Clausura 2022, Francisco Santos, expresó: “El problema era tanto Amarini Villatoro y el profesor Daniel Jurado. Se supo que cuando Amarini quería jugadores, el profesor le decía que no, y viceversa. No pensaron que en medio estaba Xelajú, y ahí estuvo el resultado. Hoy, Amarini pide sus jugadores y ahí está su experiencia”.

Programa de actividades

El viernes 24, fecha en la cual se conmemora su aniversario, se hará la entrega de un arreglo floral en la tumba de Mario Camposeco, la cual está ubicada en el cementerio general de la ciudad altense. Este acto será a las 12:00 horas.

A las 17:00 horas se oficiará la Santa Eucaristía de Acción de Gracias por el 81 aniversario de la institución en la iglesia San Juan de Dios.

Para el sábado 25 de febrero, a las 20:00 horas se realizará el partido de Liga Nacional entre Xelajú y Antigua G. F. C. en el Estadio Mario Camposeco.

Los festejos no pararán hasta el domingo 25 de febrero cuando se lleve a cabo el partido femenino entre Xelajú y Amatitlán, siempre en el Estadio Mario Escolar, a las 14:30 horas.

Para cerrar las festividades, se hará la carrera de aniversario de 5 y 10 kilómetros el domingo 12 de marzo a las 07:00 horas.

#81añosXMC🐑 | Hugo Macario, tesorero del club lanudo, informa sobre las actividades que se realizarán en torno al partido Xelajú-Antigua del sábado 25 de febrero. 📹 @wgcolloy. pic.twitter.com/aFP7pLpsnz — El Mejor Equipo (@EUDeportes) February 24, 2023

El quinto título

La quinta y última copa, fue conquistada hace más de 11 años. Fue en mayo del 2012 durante el Clausura. La final la disputó ante Municipal. Duelo que se tuvo que definir con penaltis tras empate global de 2-2. El malo de la película fue Yony Flores, quien erró ante la atajada campeona de Patterson.

Esta fue la planilla campeona por última vez en Xelajú M. C.: Fernando Patterson, Luis Lucero, Cristian Mendoza, Sergio Morales, Nelson Morales, Alexander Cifuentes, Fredy Santiago Taylor, Israel Silva, César Morales, Milton Leal, Jony Girón, Franco Sosa, Jhony Ruiz, Wilber Caal, Néstor Jucup, Kevin Arriola, Edgar Chinchilla, Allan Lemus, Sergio Azurdia, Josué Pelicó, Luis Piedrasanta, Gerson Lima, Luis Ramos, Otto Saénz, Luis Martínez, Kevin Norales, Rosendo Rivas y José Longo.

Técnico: Hernán Medford, de Costa Rica

Presidente: Francisco Santos

#81añosXMC🐑 | William Rafael Rodas, exjugador de Xelajú M. C., fue uno de los homenajeados esta noche con la Orden Caballero del Deporte Mario Camposeco. 📹 @wgcolloy. pic.twitter.com/WLWWxBptGM — El Mejor Equipo (@EUDeportes) February 24, 2023