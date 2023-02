Candidatos a alcalde de UNE y Valor reciben credenciales

Dos candidatos a alcaldes recibieron este sábado 25 de febrero las credenciales que otorga el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de esta manera se concretó su inscripción para participar en las elecciones 2023.

Se trata de Antonio Coro, quien busca la alcaldía de la Ciudad de Guatemala con el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). El aspirante llegó acompañado de Sandra Torres, presidenciable de esa organización política.

Compartió que trabajó durante 14 años para la municipalidad de la Ciudad de Guatemala, por lo cual aseguró que conoce todas las dependencias. Lo que aprendió, desde el punto de vista técnico, lo fue a poner en práctica posteriormente a Santa Catarina Pinula durante cuatro períodos, añadió.

A criterio de Coro, en la capital no debería haber problemas de tránsito ni de transporte, por lo cual indicó que se trabajará para que haya “orden y una transformación”.

Ramiro Rivera, candidato a alcalde de Villa Canales por el partido Valor, también recibió la acreditación correspondiente, por lo cual dijo sentirse muy contento.

El aspirante mencionó que nunca había visto la corrupción tan cerca. Pues, según él, existe un fanatismo de quererse robar lo del pueblo. Mencionó que hicieron todo lo posible para bloquearlo y lo llevaron hasta las instancias más altas de tribunales, pero no tuvo resultados.

“Pero no tengo nada que puedan investigar de mí, no tengo nada para que me persigan. Con la frente en alto les digo, van a tener a un hombre que no anda buscando dinero, que no se vende por nada ni por nadie, no tengo precio, porque el pueblo es de Dios y no tiene precio”, señaló.