Legionarios: Así les fue a los guatemaltecos en la MLS

Este fin de semana comenzó la actividad en la Major League Soccer (MLS) y uno de los tres legionarios guatemaltecos tuvo participación, aunque su equipo fue derrotado. El Montréal de Aaron Herrera visitó el Lockhart Stadium para medirse al Inter Miami, pero sucumbió 2-0 con goles de Serhiy Kryvtsov (41′) y Shanyder Borgelin (76′). El lateral derecho jugó los 90 minutos y cometió una falta en el partido. Esto significó que se hiciera acreedor de una tarjeta amarilla (40’).

En el seguimiento a otro de los legionarios, Arquímides Ordóñez, el mundialista Sub-20, fue parte de los convocados por el Cincinnati para afrontar el duelo ante Dynamo en el TQL Stadium, pero lamentablemente no fue tomado en cuenta durante los 90 minutos.

El Cincinnati venció al Dynamo 2-1 con goles de Sergio Santos Gomez (19’) y Obinna Nwobodo (48’). Tate Schmitt (45’+2’) había igualado transitoriamente el duelo.

Ordóñez estuvo en la banca durante todo el partido y desde ahí vio cómo su equipo logró el triunfo en la jornada inaugural de la MLS.

Por último, el Real Salt Lake de Rubio Rubin, quien estaba suspendido, visitó el BC Place para medirse al Whitecaps y lo venció 1-2, con goles de Justen Glad (70’) y Damir Kreilach (72’). Con estos goles el equipo de Rubin remontó el gol inicial de Javain Brown (24’).

Tras estos primeros resultados, el Montréal de Aaron Herrera queda en el décimo tercer lugar de los quince equipos de la Conferencia del Este; y el Cincinnati de Arquímides Ordóñez aparece en la quinta posición. Por su parte, el Real Salt Lake de Rubio Rubin sumó sus primeros tres puntos y aparece en las primeras posiciones, pero a falta de que varios equipos hagan su debut.

Premier match 👊

First game with the Club for defender @aaronherrera_22 👏#CFMTL pic.twitter.com/ovc7kZIl9F

— CF Montréal (@cfmontreal) February 26, 2023