Mundial 2026: Así será el camino de la Selección de Guatemala

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) dio a conocer este día sus formatos de competencias para las selecciones nacionales mayores masculinas para el periodo 2023-2026. Entre estos formatos está la eliminatoria mundialista hacia la cita de la Copa del Mundo de la FIFA Canadá-México-Estados Unidos 2026. La Selección de Guatemala sueña con lograr su primera clasificación

Concacaf contará con tres rondas: la primera, la segunda y una final. En estas no participarán las anfitrionas del Mundial 2026: Canadá, México y Estados Unidos, clasificadas automáticamente a la Copa del Mundo. Estarán en juego tres boletos directo y dos play-off intercontinentales.

La eliminatoria mundialista se jugará únicamente con 32 asociaciones miembro afiliadas a la FIFA de Concacaf.

Concacaf announces formats for men’s national team competitions for the 2023-2026 cyclehttps://t.co/MMTxne2OIK

— Concacaf (@Concacaf) February 28, 2023