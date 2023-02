Wilfrido Vargas: dan a conocer costo de entradas y detalles de concierto en Guatemala

Wilfrido Vargas conocido como “El Rey del Merengue” se presentará el próximo 24 de marzo en Guatemala. El artista que tiene más de 50 años en la industria de la música traerá su alegría, carisma y sus mejores éxitos para disfrutar de una noche llena de buena música.

Por más de cinco décadas este líder de banda, trompetista, vocalista, arreglista, compositor y productor es uno de los músicos de merengue dominicanos más célebres y fue fundamental para hacer del estilo del merengue un fenómeno mundial.

Ha sido honrado con muchos reconocimientos nacionales e internacionales, incluido el premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammys. Además de ser el creador y productor de exitosas agrupaciones como Las Chicas del Can y Altamira Banda Show.

Éxitos como “El baile del perrito”, “El africano”, “Abusadora”, “El jardinero”, “El baile del mono”, se podrán disfrutar en este concierto en Guatemala.

Los detalles

Fecha: viernes 24 de marzo

Lugar: Parque de la Industria, ubicado en 8a Calle 2-33 zona 9, Guatemala

Precio de las entradas:

Del 27 de febrero al 6 de marzo podrá disfrutar de una preventa con precios especiales:

Preventa Dance Floor/General Q200

Preventa Mesa V.I.P Q650

Preventa Mesa Platinum Q850

Zona all you can drink (cupo limitado) Q500

Dance Floor/General Q300

Mesa V.I.P Q900

Mesa Platinum Q1,200





Los boletos están a la venta en www.interconcertycatering.com