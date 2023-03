¡Gaby Moreno nominada! Conozca detalles de los Guild of Music Supervisors Awards

Gaby Moreno ha iniciado con el pie derecho este 2023 y nos sigue brindando buenas noticias. Ahora fue nominada con su canción “A Song In My Heart” en los Guild of Music Supervisors Awards.

Paul Williams será honrado por la decimotercera edición anual de los premios Guild of Music Supervisors con el premio Icon 2023. El evento se llevará a cabo en el Wiltern Theatre de Los Ángeles el 5 de marzo. La entrega de premios también rendirá homenaje póstumamente a la vicepresidente senior y supervisor musical de Sony Pictures Entertainment, Pilar McCurry.

El Guild of Music Supervisors otorga el premio Icon a un artista y supervisor musical que haya realizado contribuciones legendarias a la industria de la música y el cine. Williams se une a un aclamado grupo de ganadores anteriores, incluidos Diane Warren, Quincy Jones, Burt Bacharach, Kenny Loggins y Marc Shaiman.

A lo largo de su carrera de 25 años, Pilar McCurry trabajó en proyectos con artistas como Will Smith, Beyoncé, Questlove, Aaliyah, Enrique Iglesias, Lauryn Hill, 2Pac y En Vogue. Falleció en marzo de 2018 a la edad de 53 años. Los ganadores anteriores del premio incluyen a los supervisores musicales Mitchell Leib, Maureen Crowe, Bob Hunka, Joel Sill, Gary Lemel y Chris Montan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paragon Film Music (@paragonfilmmusic)

“Estamos encantados de honrar a Paul Williams y Pilar McCurry en nuestra 13ª Entrega Anual de Premios. Ambos han contribuido enormemente a la industria del entretenimiento a través de sus canciones y su supervisión”, mencionó Madonna Wade Reed, vicepresidenta de los Guild of Music Supervisors Awards.

En los premios Guild of Music Supervisors Awards de este año se presentarán las nominadas Gaby Moreno y Ruth B. Gaby. La guatemalteca interpretará “A Song In My Heart” de “The Valet”, mientras que Ruth su canción “Paper Airplanes” de “Blues de Jazzman”. Joshua Radin también está confirmado para actuar en homenaje a Paul Williams. Los presentadores famosos incluyen a Sharon Stone, Debbie Allen, Pamela Adlon, Lindsey Blaufarb y Odeya Rush.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gaby Moreno (@gaby_moreno)

La canción de Gaby Moreno está nominada en la categoría “Best Song Written and/or Recorded for a Film” y compite con artistas como Lady Gaga y Rihanna.

Lee también: ►Bohemia Suburbana festeja 31 años de trayectoria con grata noticia para sus fans