José Pinto valora el empate conseguido ante Municipal

Municipal y Comunicaciones se enfrentaron este sábado en una nueva edición del Clásico Nacional, el estadio Manuel Felipe Carrera vistió sus mejores galas para albergar un juego que prometía muchas emociones.

Rojos y cremas no defraudaron y protagonizaron uno de los Clásicos más entretenidos de los últimos años, tras empatar (3-3) en el estadio Manuel Felipe Carrera por la jornada 11 del Clausura 2023.

🏁 FP: Municipal 🆚 Comunicaciones FC Azarías Londoño 30’ ⚽

José Contreras 41’ ⚽

Jorlian Sánchez 87’ ⚽ Presentado por: Molten#Clausura2023 | #VamosCremas pic.twitter.com/MqvpNxALzT — Comunicaciones FC (@CremasOficial) March 4, 2023

José Pinto analiza en empate ante Municipal

José Carlos Pinto, defensor de los cremas dialogó con la televisión nacional finalizado el partido y se mostró feliz por el empate rescatado en los últimos minutos en el estadio Manuel Felipe Carrera.

“Importante no perder, en este equipo tenemos la filosofía de no perder, queremos extender ese invicto hasta el final del torneo y hoy no nos dimos por vencidos, hasta la última gota de sudor como le decimos, partido muy disputado”, señaló el defensor crema.

Además, Pinto valoro el trabajo de sus compañeros en el estadio El Trébol que nunca se dieron por vencidos pese a ponerse hasta tres veces por debajo en el marcador: “Este empate es para Dios, es importante que todos estemos aferrados a él, y a mis compañeros y familia que siempre están allí”.

Con este empate en El Trébol, ya son seis clásicos seguidos sin que los rojos logren la victoria ante Comunicaciones, la última victoria escarlata en un clásico fue el 2 de febrero de 2021, cuando se impusieron 2-0 con doblete de Rotondi.

Desde ese entonces el saldo ha sido de: 4 victorias de Comunicaciones y 2 empates.