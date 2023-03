Simeone se convierte en el técnico con más partidos en la historia del Atlético

Nadie había marcado tanto la historia en el banquillo del Atlético de Madrid como Luis Aragonés hasta que llegó Diego Pablo Simeone, que superó este sábado en el estadio Civitas Metropolitano al ‘Sabio de Hortaleza’, como el entrenador con más encuentros de todos los tiempos del club colchonero, con 613.

Casi 20 años después del último partido dirigido por Aragonés, el 22 de junio de 2003 (una derrota por 3-0 ante la Real Sociedad en el estadio de Anoeta en la última cita de la campaña 2002-03), Simeone superó ante el Sevilla, lo que parecía imposible cuando debutó en el banquillo rojiblanco el 7 de enero de 2012 con un 0-0 en Málaga.

𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗗𝗔𝗬

Hoy no es un partido más.

Hoy Diego Pablo Simeone hace historia. ❤️🤍#LeyendaSimeone pic.twitter.com/mlts3MSEXF — Atlético de Madrid (@Atleti) March 4, 2023

Simeone y Aragonés, dos emblemas del Atlético de Madrid

Luis Aragonés debutó como entrenador el 1 de diciembre de 1974, cuando pasó del terreno de juego al banquillo sin interrupción. Su estreno fue un 1-1 contra el Valencia en Mestalla. Con él el Atlético conquistó el mundo con la Copa Intercontinental de 1975 ganada al Independiente de Avellaneda. También logró una Liga en 1976-77, tres Copas del Rey (1976, 1985 y 1992) y una Supercopa de España en 1985.

El de Hortaleza conquistó además otros cinco títulos como jugador, tres ligas y dos Copas de España, aunque todo el mundo recuerda su gol de falta ante el Bayern en la final de la Copa de Europa que tanto se le resiste a los rojiblancos.

Las derrotas en finales de la Liga de Campeones no es el único símil entre el ‘Cholo’ y el ‘Sabio de Hortaleza’, quienes también ganaron la liga española como entrenador y jugador.

El Atlético de Luis sumó 308 victorias, cedió 135 empates, sufrió 169 derrotas, marcó mil goles a favor y recibió 699; 50 triunfos menos de los conseguidos por el Atlético de Simeone, el entrenador más ganador de la historia del conjunto rojiblanco, con 358 victorias, 143 igualadas, 111 encuentros perdidos, mil goles a favor y 477 en contra a lo largo también de 612 choques.

“Ante todo soy un afortunado y tengo que ser extremadamente agradecido al club y a todos los futbolistas que han pasado por el equipo, porque, sin todas estas situaciones tanto del club como de los futbolistas, es imposible poder cumplir estos números. En realidad son números, pero van agradecidos sobre todo a los futbolistas, que son los que me han permitido poder desarrollarme, poder expresarme y poder cumplir este número de partidos, pero está claro que van relacionados a los resultados, si no no existirían”, dijo Simeone en la previa del partido que le sirvió para alcanzar a Luis.

De las 11 ligas que tiene el Atlético de Madrid, 7 las han ganado entre Simeone y Aragonés, ya sea en su etapa como entrenador o como jugador. Dos entrenadores de leyenda que comparten pedestal en lo más alto de la historia del Atleti.