Xavi afirmar que “el Barça es el club más difícil del mundo” para dirigir

Xavi Hernández, en la rueda de prensa previa al cruce ante el Valencia, respondió a las críticas que ha recibido sobre su estilo de juego en la victoria por 0-1 ante el Real Madrid, en las semifinales de ida de la Copa del Rey. El técnico blaugrana expresó que por este tipo de detalles el Barça es el equipo “más difícil del mundo” para dirigir.

🙄Xavi y la posesión #LaLigaSantander. "El Barça es el club más complicado del mundo. Ahora sí me lo compráis, ¿no? El año pasado me llovieron hos**** como un piano". pic.twitter.com/1rIpWz1vrG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 4, 2023

El entrenador blaugrana comentó que no fue su planteamiento jugar replegado y alejarse de la posición del balón sino que fue virtud del Real Madrid: “En el Barça tienes que ganar y convencer, además de tener el 70 porciento de posesión y generar tú 17 y el contrario 3, ese es nuestro objetivo, pero hay que entender que el rival es el vigente campeón de LaLiga y Champions, y si te aprieta alto es difícil”.

“Es entender de fútbol, hablar de posesión cuando te juegan mano a mano es absurdo. No nos plantamos en el área para estar en bloque bajo, nos puso el Real Madrid ahí. Esto es fútbol”, agregó Xavi.

Xavi reafirma que el Barça es el club más difícil del mundo

Durante la rueda de prensa, Xavi reafirmó su teoría y habló sobre el estilo de juego esperado que tiene el club. “Es el club más difícil del mundo, sin ninguna duda. Hay que ganar y convencer. Hay una idea de juego muy clara y si no la haces no estás tan satisfecho”, dijo.

Xavi no se esconde y afirma que el triunfo del pasado miércoles no fue de su gusto debido a la manera en la que llegó al triunfo. “Acabé más satisfecho el día de la Supercopa que en la Copa. Me gusta ganar siendo protagonista y dominador, pero así es el fútbol”, concluyó.