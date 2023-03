Clásico 325: Este fue el mensaje de Jesús López tras anotarle a Comunicaciones

Con un mensaje citando al Kyojuro Rengoku, el Pilar de la Llama (Kimetsu no Yaiba), el futbolista de Municipal, Jesús “Chucho” López, volvió a darle vida a su cuenta de Twitter y justamente lo hizo luego del clásico 325, en el cual, anotó un gol en el empate 3-3 ante Comunicaciones.

“Vivan con la frente en alto, no permitas que tus miedos y debilidades te alejen de tus objetivos mantén tu corazón ardiendo no importa que pase sigue avanzando y no te rindas a pesar de haberte caído. Recuerda que el tiempo no espera a nadie -Rengoku-”, fue el tuit de López.