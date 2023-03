Mario Escobar estará en octavos de final de la Liga de Campeones Concacaf

La cuarteta arbitral encabezada por el mundialista Mario Escobar estará presente en la fase de octavos de final (ida) de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2023 (SCCL 2023), la cual arranca este martes con tres partidos.

El comité de árbitros de la Concacaf anunció este día los oficiales de los partidos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones Concacaf, en la cual, no habrá participación de clubes guatemaltecos.

Los octavos de final de la SCCL 2023 iniciarán el martes 8 de marzo cuando Violette A. C. de Haití enfrente a Austin F. C. de Estados Unidos en el estadio Cibao en la República Dominicana. Para este duelo la cuarteta arbitral es hondureña: Selvin Brown (árbitro), Christian Ramírez (línea 1), Roney Salinas (línea 2) y Melvin Matamoros (cuarto árbitro).

It's on! Who will be our week one winners? #SCCL23

Check the full schedule 🔗 https://t.co/f8UDRfMiRB pic.twitter.com/4g4nISaucP

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) March 6, 2023