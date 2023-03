Diputado Ubico no acude a presentar pruebas de descargo

El diputado al Congreso de la República, José Ubico, requerido en extradición por la justicia de Estados Unidos por su posible implicación en delitos relacionados con el narcotráfico, no acudió presencialmente a entregar sus pruebas de descargo por el proceso de retiro de inmunidad que se sigue en su contra.

En su lugar, el parlamentario envió a su abogado, quien le entregó al juez pesquisidor una excusa de su cliente para no presentarse. No obstante, togado consideró que el citado fue el parlamentario y no el profesional del derecho y, por lo tanto, no aceptó la excusa.

En ese sentido, apercibió al congresista para que presente sus pruebas de descargo, antes que finalice el plazo para entregar el informe de las pesquisas a la Corte Suprema de Justicia.

* Con información de Oscar Canel, Emisoras Unidas 89.7