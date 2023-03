Fans del Liverpool serán reembolsados por los inconvenientes en la final de Champions

Este martes la UEFA dio a conocer que los aficionados del Liverpool que se presentaron en la final de Champions League 2022 ante el Real Madrid, serán reembolsados con el dinero de sus entradas luego de los múltiples incidentes que vivió parte de esa afición, según lo dio a conocer la confederación europea en un comunicado.

Duramente criticada a mediados de febrero por un informe de investigación independiente, la organización europea reembolsará todas las entradas concedidas al Liverpool, un total de 19.618 billetes, y encargará a la entidad inglesa que organice los pagos.

UEFA announces special refund scheme for fans following the 2022 Champions League Final in Paris.

We will refund fans who had bought tickets and were the most affected by the difficulties in accessing the stadium.

