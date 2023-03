VIDEOS: Sismo de magnitud 6.0 sacude Filipinas, sin provocar daños

Un sismo de magnitud 6.0 sacudió el martes, 7 de marzo de 2023, el sur de Filipinas, sin que se reportaran víctimas ni daños importantes. El sismo, de poca profundidad, se sintió a las 14:00 horas (locales) y tuvo su epicentro cerca del municipio de Maragusán, en la provincia montañosa de Davao de Oro, en la isla de Mindanao, informó el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS, por sus siglas en inglés).

Cerrylyn Dapiton, de la agencia de gestión de desastres de Maragusán, afirmó que se produjo un desprendimiento de tierra cerca de una carretera, pero no afectó a ningún conductor ni bloqueó el tráfico.

El temblor duró unos 30 segundos y estuvo seguido por varias réplicas, dijo la cabo Stephanie Clemen, de la policía de Tagum, a unos 40 kilómetros de Maragusán. “Nos pusimos inmediatamente debajo de los escritorios y cuando el suelo dejó de temblar, salimos afuera”, indicó a la AFP. “Todavía estamos fuera porque se acaba de producir una réplica moderada”, añadió.

Aunque el terremoto aparentemente no provocó destrucción, fue suficientemente fuerte para “provocar miedo”, agregó Clement.

@hogrbe

#Philippines #filipinas A magnitude 6.2 #earthquake #Davao de #Oro on Tuesday (March 7, 2023). northwest of the municipality of #Maragusan pic.twitter.com/W7LfWLAwxx

— Rita khoury (@ritakhoury10) March 7, 2023