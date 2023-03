¡Sus hijos presentes! Shakira canta por primera vez en directo éxito con Bizarrap

Shakira se presentó junto a Bizarrap en el famoso programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. En el mismo brindó una entrevista e interpretó la Sessions #53 la cual ha sido todo un éxito. La famosa comentó que la polémica canción sobre su divorcio ha sido una forma muy sana de canalizar sus emociones. “Desde que la lanzamos no siento que tenga fans ahí fuera sino una hermandad de mujeres”, comentó.

Para la colombiana no era la primera vez de visitar el programa. Estuvo en 2014 con el lanzamiento de su décimo álbum de estudio en el que interpretaba una canción con Rihanna (Can’t remember to forget you).

El año pasado, cuando ya había rumores de distanciamiento entre la cantante y el futbolista, volvió a acudir al programa, donde participó en un reto viral con el presentador.

Este año, la diva ha acudido para presentar en directo la canción cuyo lanzamiento supuso una conmoción global por todas las explícitas alusiones a la infidelidad de su esposo. “Es un hit monstruoso”, dijo Fallon al principio de la entrevista con la cantante y el productor en la que ambos desgranaron los secretos del proceso de creación de la tonada.

Shakira, después de dejar claro que sus hijos se encontraban entre el público, le contó a Fallon que la idea inicial de hacer el tema en colaboración con Bizarrap vino de su hijo Milán: “Él también es músico y en general mis hijos son mis consejeros. Milán fue quien me dijo: ‘Tienes que colaborar con Bizarrap’. ¡Hasta le mandó una nota de voz a mi manager diciéndole que teníamos que hacerlo porque íbamos a ser número uno”.

La primera aproximación del productor argentino y la cantante se produjo cuando él estaba aún celebrando el éxito de su colaboración con el español Quevedo. Él le mandó un mensaje a través de Instagram que ella tardó en responder dos meses. Cuando por fin se produjo la conexión, Shakira le enseñó el mensaje a su hijo quien expresó: “¡Oh Dios mío! ¡El Dios argentino!”.

“Me encanta que sus hijos estén ahí para que las personas no hablen de más”, “Los niños saben del éxto de su mamá y tienen que estar presentes”, “Es un hit está canción, desde que la escuche me valoró más”, “Cuando hago mis facturas del mes sé que no debo tengo que aguantar nada a nadie”, fueron algunas reacciones de sus fans.

