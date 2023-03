FIFA destaca figuras de Guatemala para el Mundial Sub-20 Indonesia 2023

La selección guatemalteca Sub-20, que dirige el mexicano Rafael Loredo, será parte del sorteo para la conformación de grupos de la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA Indonesia 2023, el próximo viernes 31 de marzo a las 05:00 horas de Guatemala. La “Bicolor” se ganó el derecho a estar en esta cita mundialista tras vencer a México en el Premundial Sub-20 que se realizó el año pasado en Honduras. El Mundial se celebrará del 20 de mayo al 11 de junio.

Este día, la FIFA en sus redes sociales le dedicó una nota a los seleccionados en donde hace un recuento de cómo llegó a Indonesia 2023 y cuáles son sus mayores tesoros. Entre ellos, se menciona al técnico Rafael Loredo, al portero Jorge Moreno y al internacional Arquímides Ordoñez.

“El Campeonato Sub-20 de la Concacaf bien podría haber sido el guion de una película escrita por un director de cine guatemalteco. El debut en el grupo G con una estrepitosa caída ante El Salvador, por 5-1, parecía sepultar sus esperanzas. La intervención de Rafael Loredo, el entrenador del combinado nacional, fue vital para la resurrección futbolística y anímica de sus dirigidos. Sendas victorias ante Panamá y Aruba, con actuaciones individuales sumamente destacadas, le permitieron pasar a octavos de final. El camino hacia una posible clasificación a semifinales -instancia que otorgaba el boleto al Mundial de Indonesia 2023- parecía inalcanzable por la investidura de los rivales a los que debía enfrentar.

La clasificación

Canadá fue el primer escollo. El empate agónico, con un gol de Omar Villagrán, estiró la definición a los penales: la eficacia de los representantes de la “Bicolor” pudo ante la supremacía canadiense. El sueño se encontraba a un solo paso de distancia. México, que llegaba a cuartos de final con 18 goles a favor y ninguno en contra en toda la competición, no pudo plasmar su poderío ante Guatemala.

Los chapines estuvieron a la altura de la situación y llevaron al candidato a un desenlace electrizante desde los doce pasos. Jorge Moreno, su arquero, contuvo tres disparos y materializó el sueño: le dio a su equipo el ticket para su segunda participación en una cita mundialista.

La gesta, reconocida por la prensa local como heroica, sirve para alimentar la esperanza colectiva en la previa de la máxima competencia a nivel selecciones. Y la gira del elenco por Asia, en febrero de este año, con tres victorias (3-1 vs. Nueva Zelanda, 3-1 vs. Fiji y 1-0 vs. Indonesia) revalida ese buen presente. La expectativa, en esta oportunidad, no supera a una realidad que es cada vez más prometedora.

Los chapines sorprendieron en el Premundial de la Concacaf con jóvenes talentos y un equipo disciplinado

La conducción de Rafael Loredo fue una de las claves de la clasificación a Indonesia

¿El secreto del éxito? Personalidad y carácter para reponerse ante situaciones adversas

Las figuras

Rafael Loredo Silva, un líder convincente e inspirador: El entrenador, oriundo de México, fue un oasis futbolístico en el horizonte de la Sub-20 guatemalteca. Quizás uno de los principales artífices del resultado deportivo más importante de los últimos años para la Selección de Guatemala.

Jugador clave, Arquímides Ordoñez: “Quimi” fue, sin lugar a dudas, uno de los mejores jugadores del certamen. Pícaro, talentoso y determinante, el delantero que juega en el F. C. Cinncinati de la MLS, brilló con cinco conquistas en momentos importantes para ganarse un lugar, de manera sumamente merecida, en el once ideal del torneo -único guatemalteco en recibir dicha distinción-.

Jugador a seguir, Jorge Moreno: Con apenas 17 años, Jorgito fue uno de puntos altos y destacados por los medios guatemaltecos, señalado como el héroe en las etapas cruciales del certamen. De pequeño, el guardameta huehueteco debió alejarse de su casa y sus afectos para fichar por el Comunicaciones, uno de los equipos grandes del país. Luego se consolidó como seleccionado de Guatemala.

📋 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗻𝗮𝗱𝗼𝗿: Rafael Loredo Silva

⭐ 𝗙𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮: @Quimi_Ordo

