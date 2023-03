Bad Bunny: “mis papás no me dejaban oir reguetón de niño”

Aunque actualmente es considerado como uno de los más grandes exponentes del género urbano, Bad Bunny recuerda que cuando era un niño sus papás le tenían prohibido escuchar reguetón. En entrevista con Billboard, el cantante señaló que, debido a que las letras de los temas que escuchaba eran muy fuertes, solamente podía escuchar a Tego Calderón, de quien se hizo fanático rápidamente y que admira hasta el día de hoy.

“Tego Calderón es el primer artista al que admiré cuando tenía como 5 o 6 años, era al único que podía escuchar en mi infancia. No me dejaban oír reggaetón de niño porque mis papás decían que las canciones eran muy fuertes“, dijo el “conejo malo”.

Para finalizar, el intérprete de “Titi Me Preguntó” aseguró que si en un futuro sus hijos quisieran escuchar el género urbano, él estaría al pendiente sin prohibírselos, pues dice que si tienen claros sus valores la música no tiene por qué influir.

“Yonaguni” has now surpassed 1.1 billion streams on Spotify. It’s Bad Bunny’s most streamed solo song on the platform. pic.twitter.com/edaVESPVGF

— Bad Bunny Charts (@chartsbenito) December 30, 2022