UEFA abre investigación contra el Barcelona por ‘Caso Negreira’

Después de las informaciones publicadas en los últimos días, procedentes en su mayoría del sumario del caso Negreira, la UEFA ha tomado cartas en el asunto y ha decidido abrir un expediente al Barcelona que podría derivar en una sanción que deje al club sin participar en la próxima edición de la Liga de Campeones.

“De acuerdo con el artículo 31(4) del Reglamento Disciplinario de la UEFA, los Inspectores de Ética y Disciplina de la UEFA han sido designados para llevar a cabo una investigación disciplinaria en relación con una posible violación del marco legal de la UEFA por parte del FC Barcelona en relación con el llamado caso Negreira”, señala el escueto comunicado de la UEFA.

Official: UEFA opens an investigation into the ‘Negreira case’ for Barcelona 🔴 #FCB

“In accordance with Article 31.4. UEFA Ethics and Disciplinary Inspectors will carry out an investigation into a possible violation of UEFA's legal framework”. pic.twitter.com/3JxChKvJ0c

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2023