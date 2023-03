VIDEO. El antecedente entre Guatemala y Guayana Francesa

La Selección Nacional de Guatemala tiene este lunes, prácticamente una final, un partido que puede marcar un antes y un después en la era del técnico mexicano Luis Fernando Tena.

Guatemala recibirá a Guayana Francesa (20:00 horas) en el estadio Doroteo Guamuch Flores, la misión es simple: ganar, lograr el ascenso a la Liga A de la Concacaf Nations League y obtener un boleto a la Copa Oro 2023 que se celebrará en Estados Unidos.

Guayana Francesa recibió a Guatemala el pasado 2 de junio de 2022, sorprendentemente la selección anfitriona del partido se llevó el triunfo (2-0) con anotaciones de Joel Sarrucco y Thomas Nemouthe, aquel sorpresivo descalabro significó el primer gran golpe que se sufrió en la era de Luis Fernando Tena.

La derrota fue inesperada, pero hubieron varios factores que influyeron, un viaje de casi un día desde Guatemala hasta Guayana Francesa (incluyendo escalas), cambio de estadio de última hora, además del pésimo estado del terreno de juego, la selección local aprovechó todos esos elementos para llevarse el triunfo ante la Azul y Blanco.

