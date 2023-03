FIFA suspende a Fabio Paratici, director deportivo del Tottenham

El exmediocampista reconvertido luego a directivo tiene ahora 50 años y está contratado por el Tottenham. Fabio Paratici pasó por la Juventus entre 2010 y junio de 2021.

El martes, el club londinense publicó precisamente una larga entrevista a su director deportivo. En ella, hablaba de la salida del club el pasado domingo del entrenador italiano Antonio Conte.

Este miércoles por la noche, el Tottenhan pidió “aclaraciones de urgencia a la FIFA sobre los detalles” de la sanción y reclamó también que ésta no sea efectiva hasta que se conozca el resultado del recurso presentado por Paratici.

El 20 de enero, la Juventus recibió una penalización de 15 puntos y su expresidente Andrea Agnelli lo suspendieron dos años, junto a otros dirigentes. Como hizo la Juventus, Paratici presentó un recurso contra esa suspensión.

Al club turinés lo acusaron sobre todo de haber sobreevaluado los precios de venta de algunos jugadores. Esto, en el marco de una serie de operaciones cruzadas con otros clubes, con el objetivo de registrar plusvalías hinchadas de manera artificial en sus cuentas.

La ‘Juve’ es objeto igualmente de una investigación judicial sobre posibles fraudes contables. Se dice que limitó artificialmente sus pérdidas en los balances que se presentaron a los inversores, entre 2018 y 2021.

Este escándalo de los traspasos afecta inicialmente a varios clubes italianos, absueltos en el 2022. El tribunal de apelación de la Federación Italiana aceptó la solicitud del fiscal federal de reabrir el caso, únicamente en lo referente a la Juventus.

