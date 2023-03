Presidenta de Taiwán viaja a Centroamérica, con polémica escala en EE. UU.

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, partió este miércoles 29 de marzo de visita a Guatemala y Belice, con escala en Estados Unidos, para afianzar las relaciones con esos países centroamericanos después de que China le arrebatara a Honduras, uno de los últimos aliados de esta isla.

Belice y Guatemala figuran entre los 13 países que reconocen oficialmente a Taipéi por encima de Pekín, luego de que Honduras cortó el domingo relaciones con Taiwán y reconoció a China.

Los restantes aliados de Taiwán incluyen a Paraguay y países pequeños del Caribe y el Pacífico.

Pero la visita incluye una escala en Washington y posteriormente Los Ángeles, donde el presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, Kevin McCarthy, dijo que se reuniría con Tsai, algo que despertó una airada reacción de China.

Pekín advirtió el miércoles que se “opone decididamente” al encuentro de Tsai con McCarthy y que tomará “medidas firmes para responder” si se da la reunión.

We are now en route to visit our diplomatic allies #Guatemala & #Belize. The theme of this trip, "Meeting Democratic Partners, Fostering Shared Prosperity," expresses our determination to foster deeper exchange and cooperation between #Taiwan and our allies. pic.twitter.com/fyBgfd8lWV

— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) March 29, 2023