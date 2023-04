Futbolistas guatemaltecos avanzan de ronda en la US Open Cup

Este marte se completó la actividad de la segunda ronda de la US Open Cup, torneo de copa del futbol de Estados Unidos donde participan equipos de varias categorías del sistema de futbol norteamericano y donde dos guatemaltecos tuvieron actividad.

Se trata de Moisés Hernández (Miami FC) y José Sosa (New México United), quienes sumaron minutos y aportaron para la clasificación de sus equipos a próxima ronda.

En el caso de Moisés Hernández disputó los 90 minutos en el triunfo del Miami FC (3-1) ante Jacksonville Armada, el defensor guatemalteco fue clave para mantener el orden defensivo y recibió una de las mejores valoraciones para este partido.

Por su parte, José Sosa, también disputó los 90 minutos en el triunfo (6-0) del New México United ante UDA Soccer, el mediocampista guatemalteco tuvo una destacada participación anotando el primero de los seis goles de su equipo.

Desde 1914, la U.S. Open Cup ha servido como el campeonato nacional de fútbol en Estados Unidos. El torneo ha coronado a un campeón todos los años desde su inicio, con la excepción de una pausa de dos años causada por el inicio de COVID-19.

Es un torneo de eliminación única con un formato abierto y muestra todos los niveles del juego estadounidense, el año pasado el campeón fue el Orlando City, este torneo da un boleto directo a la Liga de Campeones de Concacaf.

Pleasure competing with a fellow New Mexican side 🤝 Onto the next round! #SomosUnidos

Presented by @imafirst1 pic.twitter.com/FvAWTzZZC2

— New Mexico United (@NewMexicoUTD) April 5, 2023