¿Karely Ruiz tuvo una aventura con Andrés García? La modelo revela la verdad

El mundo de la farándula se vistió de luto el martes 4 de abril cuando se anunció la muerte del actor, Andrés García. Tras la noticia muchas historias alrededor de él salieron a la luz, entre ellas que tuvo una relación sentimental con Karely Ruiz.

En su momento, el encuentro entre García y Ruiz dio mucho de qué hablar, pues se notaron sumamente ‘juntos’ y ambos se lanzaron piropos en público de forma evidente. El hecho desató el rumor de un posible romance y críticas al actor por “no respetar a su esposa”.

Karely Ruiz habla sobre el supuesto romance

En redes sociales ha vuelto a salir a la luz una entrevista que la modelo tuvo con Adela Micha, donde tocan el tema de Andrés García. La modelo visitó al actor en su casa de Acapulco y habló del tema tiempo después.

“Dicen que se enfermó por mí. Lo visité en su casa de Acapulco, pero solamente colaboramos, hicimos un video en su canal, conociéndolo”, dijo la modelo mexicana.

Aunado con esto, Karely reconoció que Andrés García sí hizo un intento ‘por ligarla’, ya que la llenaba de cumplidos y hasta le pidió su número de celular. Sin embargo, ella marcó un límite y toda esta ‘relación’ quedó en una mera amistad.

“Me dijo ‘pásame tu celular’ y yo de ‘no, no, no’. No hicimos nada, fue sólo una entrevista, personal. Fui vestida en bikini, porque era la playa. Me ofreció su casa para hacer fotos, pero sólo teníamos una bonita amistad”, comentó.

Tras su muerte, la mexicana le dedicó un emotivo mensaje: “Agradecida de haber coincidido en esta vida contigo, Andrés García. Vuela alto; fuiste y serás siempre uno de los más grandes de México. QEPD”.

