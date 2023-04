Usuarios reaccionan a interpretación de Jack Black para Super Mario Bros

La película de Super Mario Bros ya está en el cine y ha sido el tema que más ha dado de qué hablar esta semana a nivel internacional. Ahora se ha publicado uno de los videos musicales de uno de los temas de la película, el mismo es protagonizado por Jack Black.

El famoso actor en conjunto con Lyrical Lemonade trabajaron en un video musical dirigido por Cole Bennett, profesional en la materia.

En esta versión, Jack Black hace una interpretación de Peaches, pero no sólo con la voz, sino que el actor norteamericano luce un atuendo inspirado en Bowser. Su look incluye una peluca en color rojo, zapatillas con picos dorados y un genial trabajo de maquillaje.

La interpretación de Black, al igual que Bowser lo hace en la película, está llena de pasión dedicada a Peach. Adicionalmente, Bennett y Lyrical Lemonade compartieron un video detrás de cámaras que muestra como fue grabar el emocionante número musical.

La película de Super Mario Bros se estreno el 5 y 6 de abril en Guatemala y ha recibido miles de elogios.

