Arquimides Ordóñez marca dos golazos con el F. C. Cincinnati 2

Arquimides Ordóñez marcó doblete este domingo con el F. C. Cincinnati 2 en el encuentro ante Huntsville City F. C. correspondiente a la MLS Next Pro (tercera división del futbol estadounidense).

El guatemalteco, quien ayer estuvo en la banca durante el encuentro entre F. C. Cincinnati-Philadelphia Union (1-0) por la MLS, tuvo una destacada participación en el equipo filial.

F. C. Cincinnati 2 regresó a casa este domingo 9 de abril para medirse al Huntsville City F. C. quien se adelantó en el marcador al 9’. El guatemalteco igualó las acciones al 59’; luego de una serie de regates, remató en la media luna del área grande con un izquierdazo.

Nuevamente, el visitante se colocó arriba 1-2 en el 68’. Pero “Quimi” Ordóñez igualó las acciones al 79’. Con el duelo igualado (2-2), se tuvo que ir al lanzamiento desde el punto penalti donde ganó el visitante 6-8. Arquimides Ordóñez anotó el parcial 1-1 desde el punto penalti.

En la fecha anterior, el F. C. Cincinnati 2 había caído ante Crown Legacy F. C. (2-1).

La MLS Next Pro es una liga de futbol de los Estados Unidos y Canadá afiliada a la Major League Soccer (MLS).

What a move by @Quimi_Ordo to find the back of the net. ☄️ pic.twitter.com/6Ysq6RKpBv — FC Cincinnati 2 (@FCCincinnati2) April 9, 2023

Otros guatemaltecos

Rubio Rubín, Aaron Herrera y Moisés Hernández, tuvieron minutos este fin de semana en el futbol norteamericano. Rubín completó los 90 minutos en el triunfo (3-1) del Real Salt Lake ante el Charlotte FC; Aaron Herrera no pudo tener la misma suerte que Rubín, ya que su equipo el CF Montreal, cayó goleado (4-0) ante el New England Revolution; por último, Moisés Hernández disputó 70 minutos en la derrota de Miami FC ante Tampa Bay Rowdies.