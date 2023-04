Luis Suárez cautiva el sur de Brasil a puro gol y carisma

A las afueras de la Arena do Gremio, un río de hinchas del ‘tricolor gaúcho’, popular equipo del estado brasileño de Río Grande del Sur, afina gargantas antes de la final del torneo estatal ante Caxias, de la cuarta división.

Entre la multitud predominantemente azul, las camisetas con el dorsal ‘9’ y el apellido Suárez son legión.

La imagen se ha tornado en paisaje desde que el experimentado artillero llegó en enero a Porto Alegre, la capital estatal, de 1,5 millones de habitantes, que dividen sus corazones entre Gremio e Internacional.

En el epílogo de su carrera, el charrúa, de 36 años, aterrizó tras un fugaz paso victorioso por Nacional de Montevideo, su primer equipo, adonde regresó en julio luego de brillar en Europa durante poco más de tres lustros.

“Es una figura, un jugador que recorrió el mundo y que tiene el cariño de todos”, dice a la AFP Sandra Quintana, “gremista desde pequeñita”.

Al frente de una bandera que lleva estampada la figura del ‘Pistolero’, esta nutricionista, de 66 años, anteojos y sonrisa holgada expresa lo que buena parte de los ‘torcedores’ siente por el goleador histórico de Uruguay.

“Integra nuestra familia. Comparte su experiencia con los jugadores jóvenes del Gremio, eso es muy importante”. Su llegada “ha sido un espectáculo”, apunta.

O gol do título foi dele, do artilheiro, El Pistolero @LuisSuarez9 ! ⚽️ Luisito marcou de pênalti e garantiu a vitória Tricolor por 1 a 0 sobre o Caxias, placar da conquista do hexa! #Gauchão2023 #GRExCAX pic.twitter.com/TJVF4Xa5UN

— Grêmio FBPA (@Gremio) April 9, 2023