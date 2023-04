Ronald Koeman vuelve a arremeter contra el Barcelona

Ronald Koeman fue contratado como entrenador del Barcelona en agosto de 2020, en medio de una crisis deportiva y de gestión en el club catalán. Su llegada fue recibida con cierto escepticismo por parte de la afición y los medios de comunicación, pero el técnico holandés rápidamente demostró su capacidad para dirigir al equipo.

Durante su temporada al mando del Barcelona, Koeman llevó al equipo a la final de la Copa del Rey y logró una importante remontada en la Liga española, pero no pudo evitar que el club culminara la temporada sin ningún título. Sin embargo, su mayor logro fue la promoción de varios jóvenes talentos, como Pedri, Araujo y Mingueza, quienes se convirtieron en piezas fundamentales del equipo. Sin embargo, la temporada del Barcelona estuvo marcada por la turbulenta situación financiera del club y las tensiones entre Koeman y la directiva culé. Tras semanas de especulaciones sobre su futuro, el club anunció la salida del entrenador holandés en octubre de 2021.

Koeman arremete contra el Barcelona y su directiva

Ronald Koeman reapareció ante los medios de comunicación durante una conferencia de prensa, y habló sobre sus últimos días como entrenador del conjunto azulgrana antes de ser despedido. y sobre la situación actual que atraviesa el club blaugrana.

El neerlandés estuvo al mando del equipo en uno de los momentos más críticos y fue testigo presencial de la salida de Lionel Messi de la institución. Sobre ese tema, apuntó contra la dirigencia presidida por Joan Laporta: “La Junta no lo dejó seguir. Su marcha fue un mal día y ojalá vuelva porque el Barça es su casa”.

“Messi es el mejor jugador del mundo. El que pueda tenerlo va a ser más fuerte. Viví de cerca su marcha del Barça y fue un día malísimo. Me extraña verlo con otra camiseta todavía. No fue bueno que la junta no le dejara seguir. Fue una lástima que se fuera, pero tiene que estar aquí”, remarcó.

Entre otras cuestiones también aseguró que su relación con Laporta es prácticamente nula y reconoció: “Me costaría tomarme un café con él, pero tampoco hay que hablar del pasado. Ya he dicho varias veces lo que pensaba. Me hizo daño, claro, pero el daño pasa con el tiempo. Yo ahora soy entrenador de Holanda y sigo con mi vida”.

Y, para finalizar, reconoció el ‘Caso Negreira’, en el que está involucrado el club blaugrana ha dañado la imagen de la institución en Países Bajos: “Afecta mucho a la imagen del club. Noto en Países Bajos que la gente ahora piensa diferente. El Barça ha perdido imagen. No ayuda. No puedo opinar más porque no sé qué ha pasado”.

